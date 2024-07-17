釣魚翁英勇救人喪生　家屬獲600萬援助金

鴨脷洲海怡半島對出海域今年4月11日發生一宗跳海自殺事件，一名正在現場釣魚的市民蘇月良，英勇救人因而喪生。政府今日(17日)宣布，根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」發放600萬港元予市民蘇月良的家屬。

負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」讚揚蘇月良的英勇行為。蘇月良雖與該名女孩並不相識，但他依然竭力救她一命。行為展現了令人敬佩的勇氣和無私的精神，值得致以最崇高的敬意。發放援助金是要肯定蘇月良非凡的英勇行為，並希望這筆款項能為他的家屬提供一點幫助。「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」於2002年1月成立，旨在發放經濟援助予捨身拯救或保護他人者的家屬。

蘇的救人英勇事件發生於今年4月11日晚上7時許，事發時一名15歲少女在海怡半島2期16座對開墮海，期間正在釣魚的蘇見狀，遂跳入海中救人。街坊指他叫「阿良」，是海怡街坊，6至7年前開始已常與妻子到上址垂釣，當日他獨自到上址垂釣，目睹有人墮海遂落海救人，詎料同告遇溺，期間有途人拋下水泡救人。

其後執法部門的救援船接報趕至，於海面救起蘇與墮海少女，他們當時同告昏迷，交由救護車送往瑪麗醫院搶救，蘇當晚證實不治，而少女亦在留醫2日後(4月13日）晚上10時15分證實不治。人員將案件列送院時死亡及企圖自殺，現場尋獲屬於蘇男的釣魚工具及心絞痛藥物。由於沒有檢獲遺書，少女尋短原因有待調查。