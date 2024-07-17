長者人數分散且資源有限　政府無計劃設「海南計劃」

不少長者選擇到內地安老。議員黃國今日(17日)在立法會質詢當局會否考慮把現時在「公共福利金計劃」擴展至海南，當局指內地幅員廣闊，若散居各省市的港人長者都要顧及，成本必定非常可觀，因目前主要着眼於最多人居住的省份，現時政府無意將可攜現金援助的範圍擴展到海南省。

議員黃國指海南籍的香港居民近40‍萬，其中65歲以上的長者約有8.5萬人，亦有不少海南籍長有意回鄉養老。目前「公共福利金計劃」下的「廣東計劃」及「福建計劃」容許移居該兩省的合資格香港長者領取長者生活津貼或高齡津貼，政府會否研究設立「海南計劃」，容許移居該省的合資格香港長者領取長者生活津貼或高齡津貼。

另一議員梁文廣亦認為內地養老是愈來愈港人的選擇，批評因居住區域而限制領取津貼的做法是不合時宜，亦有違香港同內地融合。他質詣當局，居住內地其他省市的港人長者能否可領取及審查的生果金。議員林素蔚詢問政府會否跨境評估，檢視內地港人長者的需求從而按通脹調整資助額度。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指出，截至今年3月，廣東和福建計劃的受惠人數分別是25,011人和2,447人。「可攜現金計援助」適用廣東省和福建省的合資才長者，主要是考慮這兩個省份有較多港人居留。畢竟在內地居住的香港長者或居民，大部分都在廣東省和福建省，佔整體人數8成，因福利資源有限，公帑必須審慎運用，現時政府無意將可攜現金援助的範圍擴展到海南省。

他續指福建計劃的受惠人數只及廣東計劃的十份一，但兩者的行政費用相若，同樣是3百多萬港元。有關政策若延伸至每一個省市，當局難免要依靠其他機構幫手，政府必須想清楚，由於內地港人8成在廣東和福建，那就應優先做好廣東和福建。