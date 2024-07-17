深中通道上月底通車　料加強香港與粵西廣西交通物流

深中通道上月30日通車。運輸及物流局回覆議員提問時指，深中通道的落成，縮短經深圳來往香港和中山的時間，有助促進香港與中山及鄰近地區的客運、貨運及經濟往來。就有關把「港車北上」伸延至其他陸路口岸的建議，當局稱，粵港政府同意將參考「港車北上」在大橋的實施經驗，積極研究適時延伸至一個深圳與香港的陸路口岸，讓香港私家車可以穿梭粵東粵西。

當局表示，廣東西部以至廣西與香港的經濟關係一向緊密，香港一直是來自廣東西部及廣西的空運及海運貨物的主要進出門戶之一。當局相信，深中通道能進一步加強珠江口東西兩岸的交通聯繫，並有利增強香港與粵西和廣西的交通和物流連繫，對吸引當地企業透過香港完善的海陸空運輸網絡，進行國際貨物進出口有積極作用。運輸及物流業界可善用目前的粵港跨境貨車配額，並選擇配額下容許的適當口岸經深中通道來往粵西及廣西，以抓緊箇中的商機。

當局又指，因應深中通道啟用，近百名香港旅遊及相關業界代表於上月21日組織考察，連同文體旅局代表經深中通道前往中山，與中山市文化廣電旅遊局及當地業界交流會面，探討開發更多運用深中通道，串連不同大灣區城市的「一程多站」旅遊產品。