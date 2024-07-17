舊樓重建速度慢　有議員憂降強拍門檻　未能保障小業主權利

為加快市區舊樓更新步伐，政府提出《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》。立法會今日(17日)恢復二讀相關條例草案，有議員指市區重建速度遠遠落後於樓宇老化速度，認同降低強拍門檻；但也有議員認為降低門檻會導致小業主權力未能得到保障。

政府指為加快私人業權統一，以促進老舊樓宇重建，政府建議修例，如私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。首批指定地區包括長沙灣、深水埗、馬頭角、九龍城、旺角、西營盤、油麻地等地。如私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。

法案委員會主席林筱魯指草案影響百萬業權權益人，指過去10多年由市區重建局和私營機構所推動的重建樓宇棟數只佔整體50年或以上樓齡的六分之一，佔同時段增加數目的三分之一，即是說市區重建速度遠遠落後於樓宇老化速度，如果現時的重建速度不變，到2042年，即便樓宇可以「凍齡」，也要125年才可以全部重建。他又指以往重建項目四分之三均是私營，而私營重建項目要有利可圖，並非單靠修訂強拍條例就可以做到，但如不調整政策以及修訂法規，一定無法優化。

議員陳月明則認為進一步下調門檻會影響小業主利益，發展商操作空間將大幅度增加，而基本法第六條規定特區依法保障私有財產權，因此在推動市區重建以及進行相關條例修訂時，政府及立法會有必要在發展和小業主之間取得平衡。

社福界議員狄志遠表示，維持非指定地區的80%強制售賣門檻不變，以保障小業主的合法權益並提出修正案，他指自己支持「指定地區」降低強拍門檻，有利推動老舊失修樓宇重建，但對於草案建議在「非指定地區」進一步降低強拍門檻則持反對和憂慮的態度，因小業主權益未得到明確保障，認為不宜太急進、太全面地去降低強拍門檻。

他又指近期的強拍個案，一半的底價是低於樓宇價值的1.2倍，因此絕大部分小業主只可以買回樓齡50年或者以上的樓宇，質疑發展局所說的能改善小業主生活環境，是否真有發生，因強拍後仍然要搬去50年以上的舊樓，只是由一幢舊樓搬去另一幢舊樓， 但居住幾年後又被強拍，無限循環， 令小業主非常折騰。他指拍賣價每況愈下，市道亦轉差，當中不乏加按或二按樓宇，質疑負資產或被銀行Call Loan的機會是否仍然是官員口中所說的「機會極微」。

工程界議員盧偉國直言對狄志遠的修正案「未能苟同」，因可能讓位於非指定地區的老舊樓宇的重建未能趕上樓宇老化的速度，也未有充分考慮位於非工業地帶而樓齡達30年以上的工廠的重建需要，兩方面均會削弱條例草案對加快市區更新步伐的效力。

議員謝偉銓表示，2010年放寬後新增的強拍個案依舊無大變化，進行私人收購重建仍然係困難重重，而香港有不少舊樓商住混合，樓下的地舖可能因為位置好，生意旺，缺乏誘因進行重建，但樓上的住戶往往要面對漏水、冧石屎、安全隱患、老鼠曱甴等問題，即使大部分住宅單位業主都同意重建，亦可能因為有個別地舖業主反對，而達不到法定嘅強拍門檻。他又指非指定地區的門檻比「指定地區」為高，認為有關建議在促進舊樓重建同保障小業主權益之間，已取得適當平衡。