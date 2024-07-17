14名在囚青年考DSE　4人達大學入學要求　最高考獲5科22分

懲教署公布，今年共有14名青少年在囚人士報考中學文憑考試，當中有4名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中1名考生更考獲5科最高共22分，並在公民與社會發展科獲達標的成績。該名考生期望，獲釋後能修讀心儀的建築或建造工程學位學士課程，日後成為建築師或工程師，回饋社會。

今年共有14名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士，報考香港中學文憑考試，報考科目包括中國語文、英國語文、數學及公民科4個核心科目，以及經濟、物理、旅遊與款待等2至3個選修科目。他們共報考86張試卷，其中80張取得2級或達標或以上成績，佔總卷數93%，當中有4名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中1名沙咀懲教所考生深仔（化名），考獲5科最高共22分，並在公民科獲達標的成績，當中分別在經濟科及物理科取得5的佳績。

現年20歲的深仔入獄前正修讀專上課程。他表示，明白到自己所犯的過錯，並感到非常後悔，在院所的長官及老師的鼓勵下，決定再次報考文憑試。他期望，獲釋後能繼續進修，修讀心儀的建築或建造工程學士學位課程，日後成為建築師或工程師，好好建設社會，以彌補過去對社會造成的傷害。

沙咀懲教所監督陳文益表示，青少年在囚人士參與文憑試，並不是一件容易的事，又勉勵學員要繼續以積極和正面的心態，迎接未來的挑戰。懲教署多年來為不足21歲的青少年在囚人士提供教育課程，協助他們考取認可學歷，建立正確的價值觀，並希望他們在獲釋後能夠繼續升學或就業，重新融入社會。