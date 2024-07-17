書展開鑼無需排長龍　家長花逾千元購補充冊　兒子：唔想做

書展今日（17日）開鑼！《東網》記者今日下午1時許到場視察，毋須大排長龍即可進入會場，不過以往在展場外窗邊看書的場景不再復見，今年大會封鎖會展窗旁的空位，有書迷太累在場外空間席地而坐也被趕走。進入會場後，可見不少「拖篋」客大買特買，有家長明言計劃多買補充練習予兒子；也有市民等不及電玩動漫節，就在今日率先cosplay（角色扮演）來買漫畫「應節」；有攤檔則表示目前人流尚可，保守估計希望今年銷售額能與去年持平。

李太書展首日來「睇吓環境感受下先」，若人太多之後幾天就不會再來，她又指打算多買補充練習題，主要買英文閱讀理解等，「睇到啱就買，無話買幾多（錢）」，或會花逾數千港元。她又稱人多不放心兩個兒子自己來，故帶同兒子一起逛，李同學則笑稱自己其實不想來，因為擔心母親買太多補充，自己也不想做太多練習。

姜小姐和莫小姐則指今日經過灣仔便順道來書展逛逛，但沒有甚麼目標書籍，莫小姐又稱今次是她首次來書展，感覺不錯，有很多不同種類的書，人流不會太擠迫，因為正在學習西班牙文，故計劃買些西班牙文參考書學習，也沒有規定大概要花多少預算。

陳先生身穿「蜘蛛俠」服裝cosplay，他指是為了買動漫漫畫書籍，故身著特別服裝配合主題，而下周日（21日）則會穿「死侍」服裝來購買其他書籍。人流方面他覺得比起去年動漫節更多，但書展就是首次來，氣氛不錯，預備了約1,000港元買動漫書籍。

商務印書館（香港）董事及副總經理吳小燕表示，今早開幕時人流較稀疏，本身有少許擔心，但下午開始人流增加，估計是午飯後市民開始入場，但對比去年仍有所減少，若人流持續增加希可銷售額可超越往年。為了吸引客人，她又稱有部分書籍做到半價優惠、100港元3本書、套裝優惠等，希望帶動銷情。她又指今次準備不少科普、中英文字辭典、語言學習書籍等，希望可以吸引家長客，「我哋今朝都見啲家長一買就買幾本，特別係啲科普類既書，佢哋都想小朋友睇多啲，唔係真係做補充練習。