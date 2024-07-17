士多經營50年遭強拆　老闆呼冤冇王法

灣仔一間位於大廈後巷、經營近50年的士多，其年近七旬的陳姓東主夫婦向《東呼即應》申訴，指雖然自己逆權侵佔獲勝訴，但突被人擅自進入士多「強拆」，並將士多內印證陳氏夫婦近50年回憶的物品清走，還向他們追討「倉租」。陳先生指如有違規建築自己會依法在限期內清拆，批評其他人擅自入內是「強盜行為」，大嘆「冇王法」。屋宇署承認曾向大廈業主立案法團發出清拆令，但得知陳氏夫婦勝訴後已撤銷該清拆令，有律師亦指，清拆令一般都是給業主或佔用人，而不是業主立案法團。

本報上月曾報道，在灣仔分域街的大廈後巷經營士多近50年的市民陳先生，在今年2月獲判逆權侵佔勝訴並在6月初收到屋宇署頒令，指上址有違例搭建物，6月10日士多突遭到旁邊金鐘大廈法團強行拆除並搬走財物。事後陳先生更被通知，如未能在指定日期內搬走物品會被收取倉租。

陳氏夫婦指，屋宇署頒布的命令是需要在出信時間起60日內完成清拆，但其收信未滿3日就接到士多正在遭拆除的消息。他們指店舖被強行拆卸後，很多東西都不能再使用，還被追討清拆(存倉)費，實在太過分。

陳先生憶述當時情況，對方(金鐘大廈法團)律師指，有屋宇署的命令就要清拆；陳亦致電屋宇署，該署職員稱已將信給他，並沒有寄給大廈的立案法團。他對此非常疑惑，甚麼對方會拿着屋宇署的信就能來拆店舖。屋宇署解釋，曾於2023年根據《建築物條例》向金鐘大廈的業主立案法團發出過清拆令，但在得知逆權侵佔勝訴後，已撤銷向法團發出的清拆令，改向逆權管有人陳先生發信。

律師梁永鏗稱，如果逆權侵佔勝訴，根據《時效條例》，原本業主已經失去佔用權，當然在土地註冊處原來的業主還在，不過不能再有管用或使用那地方的權利，那些權利就會轉移到逆權侵佔者。梁續稱，清拆令一般都是給業主，屋宇署是不知道誰住在裏面的，若房子出租給他人或遭霸佔，業主就有責任用法律的方法，告那些住在裏面的人。

金鐘大廈業主立案法團曾聲稱，由於士多嚴重阻塞走火及逃生通道，所以根據屋宇署6月7日頒發的命令進行清拆。對於陳先生指控，清拆令的受信人是他本人而非金鐘大廈，因此對方無權擅自進入士多範圍，法團沒有進一步回應。

此外，陳氏夫婦對執法人員的處理方式亦十分不滿，拆除當天他們曾報警救助及出示屋宇署信件，但執法人員仍沒有阻止清拆，批評處理方式有偏頗。執法部門回應，當天執法人員到場後作初步調查，相信清拆者是持有合法清拆命令所進行的僭建物清拆工程。但陳先生事後翻查閉路電視，發現曾有人取下鐵閘上的信件再放回。

陳太表示，高院判他們逆權侵佔成功，對方目前正在上訴，質疑雙方在等待上訴過程，為何有人會做出罔顧法庭判令的事情。陳先生指早在1974年起在這裏工作，士多被拆除了金錢損失，亦造成心理巨大打擊，希望他們早日尋回公道。