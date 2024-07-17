泳總將開放各屬會優異泳手參賽　港協9月底前公布管治指引

一名9歲男童因泳會屬「競賽屬會」級別不夠高，未能參加11月的錦標賽。近日終獲泳總「開綠燈」准參賽。港協暨奧委會代表、泳總會長王敏超、前香港泳手兼藝人方力申及議員何敬康今日(17日)進行閉門會議。泳總表示正研究各項建議，包括採用評分制度決定屬會會籍；定期審核表現，建立升降機制；優化上訴機制，引入獨立人士，提升公信力。港協暨奧委會預計會於9月底前公布泳總管治指引，並承諾指引公布後，未來會與每個體育總會度身訂做相關企業管治制度。

港協暨奧委會副會長兼議員霍啟剛在會議後表示，主要討論年青泳手參與泳賽、屬會升降機制及整體架構等幾方面工作，重申一定要以「merit base」決定參賽資格。中國香港游泳總會會長王敏超則指，明白公眾對體育總會期望不斷提升，聽取各方意見後，決定優化制度，開放各級屬會予成績優異的運動員出賽。他稱，相關建議稍後會由會員大會表決，新安排會適時公布及檢視，相信各項優化措施可以於3個月內落實。

方力申透露泳總承諾會於明年3月前，盡快優化有關制度；而9歲泳手可以用個人身份參加11月15日舉行的香港錦標賽，而其他競賽屬會的達標泳手，則需要向泳總申請。