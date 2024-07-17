無業男為還債成製毒師　尚德邨單位落網檢220萬元毒品

將軍澳區執法部門根據情報分析及經深入調查後，鎖定尚德邨尚仁樓一個公屋單位，懷疑有人利用單位製造危險藥物。至今日(17日)中午時分，人員見時機成熟，在目標單位外截查一名男子，並在其單位內搜獲約1.1公斤懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因、用作製造毒品的原材料及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐和煮食工具。行動中，人員檢獲的毒品總值約220萬港元，並以涉嫌「製造危險藥物」拘捕該名55歲無業漢，他現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴相關罪名。

調查人員指，涉事單位是一個大約200呎的單人公屋單位。情報顯示，被捕男子是擔任「廚師」的角色，在單位內將原材料加工製造成霹靂可卡因，然後分裝成小包的毒品出售，主要是供應東九龍一帶毒品市場。今次案件中，執法部門留意到有不法之徒利用公屋進行非法活動，對此類濫用公屋的行為予以嚴厲譴責，亦會將個案轉交相關部門作跟進調查。

消息指，被捕人士欠下20至30萬港元債務無力償還，因而決定鋌而走險，參與毒品活動。他獲販毒集團教授製毒方法，但相信是第一次製毒便事敗被捕。