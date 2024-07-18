殯儀經紀以3000元回佣換生意罪成　官指其沒有悔意判囚10周

廉政公署早前落案起訴一名殯儀經紀，控告他以3,000港元行賄一名離世長者的教友，以獲取為該名長者辦理身後事的生意。被告否認一項向代理人提供利益罪名，經案訊後被裁定罪成，九龍城裁判法院暫委裁判官黎匡晉今（18日）判處被告監禁10星期。黎官指被告行為侵犯市民，尤其是死者使用檢葬服務的權利，嚴重影響公眾利益。黎官又指被告的行為針對沉默的主事人，如非代理人拒絕，相關行為便會變成行規。辯方指被告會提出上訴，裁判官批准被告以3萬港元現金保釋等候上訴。

被告人翟國雄（43歲，殯儀公司銷售代理），被裁定一項向代理人提供利益罪罪成。控罪指被告於2023年3月6日向一名到念親恩有限公司辦事處的教友提供賄款3,000港元，以轉介一名離世長者的殯殮服務予被告或念親恩。

辯方求情指，被告自幼患有地中海貧血症，過往亦有助養兒童，且曾協助制服搶劫他人的罪犯而獲得好市民獎。律師又指被告亦承諾死後會損出遺體，成為無言老師，望裁判官考慮被告的良好品格予以輕判。裁判官則指，據報告指，被告至今仍聲稱涉案的金額是給予教友的折扣，顯示他沒有悔意。裁判官最終以監禁12星期作量刑起點，因其良好品格給予減刑2星期。

控方案情指，一名居於安老院的長者於2023年3月6日離世，他生前已將數萬港元交予兩名教友，委託2人安排其身後事。2人其後發現，該名長者的殮葬事宜，於對方離世當日，在他們不知情的情況下交由被告人的公司跟進。其中一人遂到被告人公司了解事件。於接待該名到被告人公司查詢的教友時，被告提出如該教友願意委託其公司辦理該名長者的殮葬事宜，被告會提供3,000港元作回佣。該名教友拒絕接受，並離開現場。

案件編號：KCCC 820/2024