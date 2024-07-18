降低樓宇強拍門檻條例草案　獲三讀通過

香港舊樓林立，擬降低樓宇強拍門檻以加快重建步伐的《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，今日在(18日)立法會獲三讀通過。儘管不少議員都指出，樓齡達50年或以上的私人樓宇每年平均增加數百幢，維修開支龐大猶如無底深潭，應鼓勵發展商更多參與老舊和失修樓宇的重建工作。然而亦有議員認為大幅降低強拍門檻恐怕會犧牲小業主利益。對於條例草案「得益的是發展商」的說法，當局強調絕對不是事實，政府會成立專責辦事處，為受強拍影響的小業主提供支援。

議員江玉歡表明投棄權票，她說政府有義務在舊樓重建和小業主權益之間做好平衡，擔心降低強拍門檻後受影響戶大增。許多小業主憂慮，降低強拍門檻和引入毗鄰地段強拍申請，有助發展商以較低價錢收購業權，削弱小業主的議價能力。她說一幢300伙的非指定地區舊樓，若將目前80%門檻下降至70%，受影響的小業主就有90戶，而局方的修正亦牽連甚廣。一旦物業要無奈強拍，小業主面對實力較大的發展商，政府有可措施才可彌補群體的利益？雖然政府提出成立辦事處支援小業主，但措施的實際效力難以評估。

由於香港有數以萬計的舊樓且越來越多，加上舊樓規模不再以3、4層高為主。她認為強拍條例不能解決樓宇老舊的問題，畢竟降低強拍門檻並非推動巿區重建的唯一選項，她認為政府可以扮演更主動的角色，並應有一套有效協助業主恆常維修大廈的方案，讓維修費手維持在巿民可以負擔的水平，她指新加坡政府的做法，認為拆卸應該是對舊樓的最後一著，為免浪費和減少碳排放，應協助小業主翻新他們的物業。新加坡的強拍仍維持在80至90%的水平，當地政府積極協助和鼓勵小業主集體出售業權給發展商的做法值得借鑑。她主張當局安排小業主達成聯售的方案，以消除小業主與發展商之間的矛盾和不信任。

她續指，25年前強拍條例的立法原意，是基於一些年久失修樓宇，三無大廈或長年找不到業主的情況。當時定下有關的強拍門檻是合理的，但現時的建議方案一刀切，將門檻大幅降低，似乎已偏離當年政策制訂的原意。

議員陳學鋒指處理樓宇老化，不外乎維修或重建。他形容發展商過往去的樓宇重建「有肉食」，而帶少少肉的豬頭骨則由巿建局啃掉。但近期的舊樓即使殘破不堪，但地盤細，潛力低，好難吸引發展商。修例將門檻降低，可以讓「豬頭骨裏面嘅肉多返少少」應可吸引發展局進行收購重建。他說樓巿好景時小業主可得1.8倍的賠償，然而當下樓巿下滑，若賠償額越來越少，重建就有阻滯。他希望當局加強支援小業主，特別是發展商逐個逐個單位收購業權，餘下來的業主可能會面對水電出現問題的情況，希望在更早階段，例如當樓宇收購達到3或4成，當局主動接觸餘下的小業主，協助保障其權益。

發展局局長甯漢豪指不少日久失修的老舊樓宇，重建是恰當的處理方法，且可以為舊樓小業主提供一個出路，況且降低強拍的申請門檻，當年有立竿見影的效果。對於「得益的是發展商」的說法，她強調絕對不是事實。針對樓宇強拍，坊間會形成無助小業主與發展商對疊的印象，發展局會成立專責辦事處，並與巿區段重建局協作，為小業主提供免費諮詢，物業估值和調解服務。