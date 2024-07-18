冀非指定地區強拍門檻不變　議員提修正案遭否決

政府對《2023 年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》提出修正案，但政府表示修正案屬於技術修訂，並沒有對條文原意作出修改。而議員狄志遠亦動議修正案，但遭在全體委員會發言的議員反對，政府也明言「必須反對」，最終其修正案未獲得在席兩部分議員分別過半數贊成，修正案被否決。

而狄志遠提出議員修正案，希望將非指定地區的強拍門檻維持不變。狄在全體委員會發言時表示政府曾指修正案並不符合條例草案的政策目標，因削弱了有關降低強迫門檻的建議對加快重建更新步伐的效力，令位於非指定地區的老舊樓宇重建未能趕上樓宇老化速度。

狄指由於公營或私營重建舊樓的資源有限，因此應有策略性地將有限的重建資源投放在較迫切的地區，既是條例草案所指的7個指定地區，認為降低非指定地區的強拍門檻相對沒有迫切性，又認為現在小業主在與發展商議價過程中，權益未能得到合理保障，並往往受到不公平的對待。他又強調基本法列明市民享有私有財產權，政府不能藉舊區重建的旗號，而剝奪市民的權利及財產。

但議員龍漢標表示明白狄志遠的良好意願，但不能同意其修正案，因條例草案政策原意為加快市區更新，現時指定地區只有七個，已經遺留很多需要加快重建步伐的地區，如按其修正案，這些地區則「原地踏步」，即使樓宇有重建需要也無法受惠於條例草案的建議，直言其修正案偏離政策原則，拖延更新步伐，將法案委員會和政府的工作「一筆勾銷」。

議員楊永杰也直言反對其修正案，稱狄用錯了方法保障小業主利益，他舉例指紅磡、黃大仙等地區很多居民知道自己不屬於指定地區而大感失望，如要維持非指定地區8成的門檻，會打掉他們重建的希望。

另外議員謝偉銓、劉國勳、梁子穎、盧偉國等也在全體委員會發言時反對狄志遠修正案，邵家輝也指對狄志遠的修訂「我唔係好明白的原因」。

發展局局長甯漢豪表示政府必須反對狄志遠的修訂，因條例草案目的為協助老舊失修樓宇的業主提供出路，消除樓宇安全隱患和改善生活環境，而樓宇老化屬於全港普遍的現象，而非某些地區獨有的問題，雖然非指定地區老舊樓宇數目以及樓宇維修狀況顯示該些地區的整體重建迫切性不及指定地區，但非指定地區同樣存在一定數目的老舊和失修樓宇，而過去舊樓業主向市建局提出聯合申請個案中，有52%來自非指定地區，顯示非指定地區的舊樓業主同樣希望透過重建改善環境。

她又指明白狄志遠希望政府「循序漸進」，但她指老舊樓宇數目和增加速度，顯示政府沒有條件循序漸進。她指如狄志遠的修正案獲得通過，會削弱條例草案降低強拍門檻的建議，對加快市區更新步伐的效力，令非指定地區的老舊樓宇的重建難以追上樓宇老化的速度，也沒有應對位於非工業地帶的工廈轉型需要。

圖說

狄志遠就《2023 年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》動議修正案，但遭否決。