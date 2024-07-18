去年青年失業率達9.6%　議員提議案　促完善職專教育發展

香港職業專才稀缺，有議員今（18日）提出無立法效力的議員議案，希望發展本地職業專才教育，建議在保障本地勞工優先就業的原則下，更積極發展本地職業專才教育，以提升職專教育地位，並培育本地各級人才。

議員梁子穎提出議員議案，指現時香港各行各業均欠缺人手，但青年失業率仍然偏高，在2023年15至19歲的青年失業率達到9.6%，20至29歲的失業率達到5.8%，他指香港教育面對知識型經濟，過度着重學術型、研究型的發展，但明顯未能有效協助年輕人跟上就業市場的需要，也未能全面推動香港發展和滿足本地人力資源的需要。

他建議政府應明確新型工業化產業發展方向，評估相關產業各級技術人員需求，為各產業制訂更完善的職業教育發展；提供與職業教育良好銜接的環境，整合各個部門轄下的青年就業計劃及簡化相關計劃的申請流程，並且提升各類學徒計劃的名額；確保應用科學大學和學術研究型大學作分流人才培訓，並就應用科學大學制訂長遠發展的規劃及政策；推行職業技能級別水平考試，並制訂行業從業員資格水平認證，為職專人才設立進修計劃及晉升階梯標準，確立職專發展的獨特性；改變職專教育升學導向的現況，加強初中課程的職業教育探索和規劃等建議。

議員李鎮強表示香港很多人有根深柢固的思維，認為入到大學才可以獲得成功的人生入場券，變相造成教育系統傾斜在學術方面，認為修讀專職教育課程只是屬於「揀無可揀」的選擇，而現在中學畢業生如未能入讀八大，寧願修讀副學士或高級文憑課程延續升讀大學的希望，根據統計部分學院的副學士升學率接近9成，令社會出現大學生氾濫，變相「人人都係大學生」。他指期望青年人不要再有「工字不出頭」的觀念，呼籲學生修讀專職教育，做好生涯規劃，稱「行行出狀元」。