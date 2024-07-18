鄧桂思案獲撤控　兩涉案醫生申訟費遭駁回

身為乙型肝炎帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生林治崑及陳小劍疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭死亡，終年43歲。2021年兩人被醫委會裁定兩人專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。兩名醫生去年1月被控誤殺罪，同年8月獲撤控。兩名醫生早前向東區裁判法院暫委裁判官陳姵妏申請訟費，陳官今（18日）駁回兩人的申請，並指他們的行為屬自招嫌疑。

兩名申請人分別是50歲林治崑及45歲陳小劍，均報稱醫生，他們原本各被控非法殺死鄧桂思，案發日子橫跨2017年1月20日與2017年8月26日之間。2023年8月，本案第4次提訊時，控方表示，考慮《刑事檢控守則》及作多次覆核後，決定申請撤銷兩項誤殺罪。申請人遂申請訟費，控方認為，較適合做法是等待鄧桂思死因研訊結束才處理。至今年5月，死因庭陪審團裁定鄧桂思死於不幸，死者是因服用高劑量類固醇，但沒有處方抗病毒藥物而死亡。兩名申請人今日沒有到庭。

裁判官就本申請作裁決時指，一般案件如獲撤控，被告可獲得訟費，除非控方可證明被告的行為屬自招嫌疑。裁判官指法庭現時並沒有獨立專家證供作考慮，但是從之前有關兩名申請人的醫務委員會紀律聆訊中得知，他們當時是知道死者是乙型肝炎帶菌者，在處方高劑量類固醇時並無處方乙肝的抗病毒藥。而林治崑在聆訊中承認可能因事分心忽略病人病歷，陳小劍則稱錯誤假定病人上次求診時的醫生決定不開藥，而他們亦沒有爭議有疏忽及違反其責任。裁判官指處理是次申請毋須考慮他們是否有違反責任，但認同控方指兩人確自招嫌疑，故拒絕他們的訟費申請。

案件編號：ESCC 98/2023