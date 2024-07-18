全球登革熱發病率持續上升　呼籲市民提高警覺預防蚊患

衞生署衞生防護中心聯同食環署於今日（18日）公布本地登革熱與病媒情況，以及相關滅蚊工作。中心表示全球登革熱發病率較去年持續上升，而本港鄰近的東南亞地區亦有較高登革熱傳播風險。今年截至昨天（7月17日）有37宗登革熱個案，其中3宗為本地本地個案，34宗外地個案。外地個案中，有15宗來自印尼，6宗來自馬來西亞。中心提醒，本土登革熱風險增加，加上踏入暑假旅遊旺季，呼籲市民提高警覺，預防蚊傳疾病。

早前有2宗天水圍個案，由於地點鄰近，有患者稱乘坐巴士時被咬。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼表示已進行在當區及巴士線相關滅蚊措施，及相關教育講座，亦已成功聯絡2,000戶，約5,200人，並無發現登革熱個案。吳續指，兩宗天水圍個案中，第一宗血清型未明，而第二個案則為血清一型。他又表示，部分東南亞國家登革熱數案創歷史新高，兩宗個案均懷疑是由本地蚊叮咬帶病的外遊人士後，再傳給患者。惟他亦指，區內登革熱風險仍未解除，提醒當區市民若出現登革熱相關病徵應及早求診。

食環署防治蟲鼠事務諮詢組蛇類風險評估及諮詢小組主管曾智欣就指，在患者呈報有關個案後，署方亦已在當區進行滅蚊工作及防蚊工作，包括在當區進行41次霧化滅蚊工作，清除135個潛在蚊患地點。她提醒，署方本年誘蚊器指數為14%，意味蚊患範圍廣泛，又指夏天天氣炎熱，雨量較多，為本地蚊患高峰期，提醒市民提防被蚊叮，亦要謹記清除積水及垃圾。