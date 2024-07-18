搗7宗販毒案檢2000萬元貨　2男被捕明日提堂

香港海關本月4日至17日期間，搗破6宗利用共享辦公室及1宗航空旅客販毒案，檢獲31公斤懷疑冰毒和5公斤懷疑可卡因，總市值約2,000萬港元，拘捕2名涉案本地男子。

本月4日，海關機場科人員檢查一件美國抵港、報稱座椅的空運包裹，發現X光影像極為可疑，打開仔細檢查後，起出5公斤懷疑冰毒，該包裹的收貨地址是港島區一共享辦公室公司。關員經分析和深入調查後，發現同一名寄件人，從本月開始透過同一間物流公司，將其他空運座椅包裹寄到其他共享辦公室以逃避追查。

本月5日，關員分別在機場及多個物流倉庫，截獲另外5件從美國抵港、報稱座椅和玩具的空運包裹，再起出20公斤冰毒及5公斤懷疑可卡因。相信不法分子會到共享辦公室收取包裹，關員遂採取監控遞送行動。昨日(17日)一名男子到黃竹坑一共享辦公室、收取其中一件載有冰毒的包裹時，關員以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的38歲男子。

另外，海關機場科人員昨日截查一名從馬來西亞吉隆坡抵港男子的行李，於多個魚糧包裝內搜出6公斤懷疑冰毒，因此拘捕該名23歲本地男子，他疑收取7至8萬港元酬勞，受聘由馬來西亞運港返港。該2名被捕男子各被控一項「販運危險藥物」罪名，案件明日(19日)分別到東區和西九龍裁判法院提堂。