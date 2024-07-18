本港最新失業率維持3%　仍逾11.4萬人無工開

政府統計處今日(18日)公布，本港今年4月至6月經季節性調整的失業率為3%，與今年3月至5月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。而不經季節性調整的最新失業人數為114,700人，較上一期減少約1,500人。政府表示，各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個3個月期間相比變動不一；展望將來，隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。

與今年3月至5月比較，在4月至6月期間，各行業不經季節性調整的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由今年3月至5月的3,696,900人，上升至4月至6月的3,703,300人，增加約6,400人。同期的總勞動人口亦由3,813,100人上升至3,818,000人，增加約4,900人。

不經季節性調整的失業人數方面，由今年3月至5月的116,200人下跌至4月至6月的114,700人，減少約1,500人。就業不足人數的最新數字為44,500人，與3月至5月的44,700人大致相若。另外，勞工處在4月至6月平均每月錄得72,512個來自私營機構的空缺，按年下跌28.5%，較3月至5月的平均數字下跌6.7%。