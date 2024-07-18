逾半港人過去3年曾當義工　自我幸福感比無參與者高出近30%

為了解港人的義工習慣，有機構早前進行調查，發現逾半數受訪者過去3年曾參與義工，自我幸福感較沒有參與義工者高出近30%。參與義工的主要原因，包括結交新朋友、獲得社會或朋友認同、善用餘睱。調查機構又估算，本地義工的等值經濟產出高達109億港元，較15年前增加近一倍，去年全年義工服務時數高達1.58億小時。

義務工作發展局（AVS）委託香港恒生大學市場學系進行「2024香港義務工作調查」，於上月以街頭訪問形式收集773位香港市民的意見，發現有54.2%受訪者在過去3年曾參與有組織的義務工作。調查亦顯示，若以5分為滿分，過去3年參與義工者的自我幸福感達3.51分，較未有參與義工者的2.72分高近30%。

至於參與義工的原因，30歲或以下受訪者認為，主要可以透過當義工結交新朋友，擴大個人社交圈子；31至50歲的受訪者則希望獲得社會或朋友的認同；51歲或以上的受訪者認為可以善用餘睱。調查亦發現，對於過去3年未有參與義工者，獲得社會或朋友的認同，是鼓勵他們多參與義工的重要誘因。

負責調查的恒大市場學系助理教授鄺家麒認為，義工對社會的貢獻不容忽視，以香港人口、工資中位數、義工參與率和時數估算，港人當義工的等值經濟產出為109億元，較2009年同類調查增加近一倍；去年全年義工服務時數高達1.58億小時，較2009年顯著增加超過80%，反映義工在香港社會有重大發展。