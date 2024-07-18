機管局向兩個獨立基金注資4億　助提升海洋生態及漁業資源

改善海洋生態基金及漁業提升基金旨在提升海洋環境、生態及漁業資源。早前香港機場管理局已向這兩個獨立基金合共注資4億港元，兩個基金自成立至今已批出約9,300萬港元支持海洋生態及漁業項目；而近日兩個基金向12個項目批出合共逾750萬港元資助。獲資助項目由大學、研究機構及漁業團體管理及進行，於今年7月1日至2025年6月30日的12個月期間進行研究。

改善海洋生態基金批出超過630萬港元資助9個項目，主題包括監測微塑膠污染對香港藍碳生態系統的生態學影響、評估魚類生物多樣性及與時間及空間有關的產卵活動、仔細檢查擱淺海龜的健康狀況以研究海洋垃圾對大灣區造成的影響，以及鷺鳥保育等。

漁業提升基金則向3個項目提供合共約120萬港元資助。其中一個項目將於小型漁船安裝新型GPS北斗雙系統接收衞星，以提升漁民安全及作業效益。另外兩個獲資助項目包括研究納米珍珠粉的抗氧化功能，及對清除食物鏈中積累金屬毒素的保護成效，以及墨魚養殖試驗計劃。

改善海洋生態基金及漁業提升基金的申請經獨立運作的管理委員會，按照建議申請項目目的、過往表現、所採用方法、人手、資源及預算等準則挑選及審批。