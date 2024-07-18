菲東雙低壓區漸發展　天文台料其一明入南海　下周初將現雷雨

菲律賓以東的西北太平洋日前出現兩個低壓區，天文台今日(18日)表示，其中一個位於菲律賓中部的低壓區A會在明日(19日)進入南海，並在周末期間影響南海北部。不過，各電腦模式對於該低壓區的發展及路徑仍未有一致共識，但與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，屆時廣東沿岸驟雨較多。大家下周出門記得帶遮啦！

天文台在天氣隨筆中續談菲律賓中部和西北太平洋的兩個低壓區，除上述的低壓區A，位於西北太平洋的另一個低壓區B可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域，並可能與南海的低壓系統產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。

對於兩個低壓區的路徑預測，天文台指有3種情況，其一是維持一個較弱系統，根據日本電腦模式顯示，低壓區A在進入南海後，會維持較弱形態，以廣闊低壓槽形式出現；情景二是進一步發展，從歐洲及人工智能電腦模式預測，低壓區A進入南海，並在週末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數，可能會移向雷州半島至海南島一帶，廣東沿岸驟雨較多。

餘下一個情景，是可能與西北太平洋的另一低壓系統產生相互作用，天文台指位於西北太平洋的低壓區B會進一步發展，大致移向台灣附近海域，並與低壓區A有相互作用，令後者的路徑出現較大變數。