魯班先師廟建基140周年　辦青年魯班選舉共47名精英獲獎

魯班先師廟見證了建造業界的蓬勃發展，今日(18日)是農曆6月13日，為魯班先師寶誕，為慶祝堅尼地城青蓮臺的魯班先師廟建基140周年，今日舉行「慶賀魯班先師寶誕暨2024青年魯班選舉頒獎典禮」。本屆青年魯班選舉共有47名年輕精英獲獎，期望藉此表揚他們對建築業界的貢獻與力求上進的精神。發展局副局長林智文致詞時表示，政府一直支持建造業界培育人才，增加技術工人培訓名額至每年不少於1.2萬個，以及推動工友「一專多能」發展。

「2024青年魯班選舉」之目的是鼓勵和表揚在建築、工程、科技等領域有傑出表現的年輕人。是次「優秀青年魯班大獎」由曾珮瑜勇奪，成功打破由男性主導的傳統工地形象，並證明女性憑藉實力亦能在建築界佔一席位。而「建造大獎」及「營造師大獎」分別由陳永康和黃明俊奪得，陳國超則獲頒「安‧健‧環大獎」。

古物諮詢委員會已建議將魯班先師廟宣布為法定古蹟，作永久保護。而香港魯班廣悅堂亦透過發展局「歷史建築維修資助計劃」，與政府合力修復廟宇的建築構件及裝飾。適逢魯班先師廟140周年，廟宇見證了建造業界的蓬勃發展，並終可開展魯班廟大型修繕工程，讓充滿歷史痕迹的廟宇回復昔日光彩。