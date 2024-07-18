流感新冠依然肆虐　日前染雙疫併發腦病變的3歲童死亡

肆虐本港超過半年的流感季節繼續呈兇，日前感染流感併發腦病變的一名3歲男童已不治，成為今季流感季節中第6宗兒童死亡個案。

根據衞生防護中心於本月7日至13日(第28周)流感速遞，中心指，本次流感季節的27周監測期間，共錄得32宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，而2017/18年冬季(12周監測期)、2018/19年冬季(14周監測期)、2023年四月(7周監測期)及2023年夏季(10周監測期)流感季節，分別錄得20宗、24宗、3宗及15宗個案。

本季累計死亡個案為6宗，而在上述流感季節的累計死亡個案分別為2宗、1宗、2宗及1宗，即本次流感季節死亡小童已屬歷來之冠。

最新監測數據顯示，整體流感活躍程度與上周相若，流感相關入院率仍高於基線水平。中心在第28周所收集的8,730個呼吸道樣本中，有527個樣本(6.04%)帶甲型或乙型季節性流感病毒。已分型的流感病毒檢測包括 449 株(89%)甲型(H1)流感、51 株(10%)甲型(H3)流感及7株(1%)乙型流感。

定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是8.7宗(每千個診症計)，低於前一周的9.1宗。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是41.6宗(每千個診症計)，也低於前一周的45.9宗。

第28周中，有40宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括23 宗死亡個案。40宗成人個案中，有19人已知曾接種2023/24季節性流感疫苗。第29周的首 4天(7月14日至17日)有27宗個案，當中21宗個案為死亡個案。