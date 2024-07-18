腐乳老店「廖孖記」貼告示結業　食安中心指已着改善生產流程

位於閩街一號的腐乳老店「廖孖記」，早前有產品被驗出含過量蠟樣芽孢桿菌，跟進檢測下更超標12倍引起食安風波，該店今日(18日)被發現門外張貼結業告示。食安中心回應查詢時表示，已通知相關零售商和生產商，並指令其立即停止銷售和回收受影響產品，以及繼續改善生產流程。調查仍然繼續。

此外，食安中心人員於本月4日下午巡查相關食物製造廠期間，發現部分原材料儲存不當及包裝區的衞生未如理想，增加食物污染的風險。人員已即時向相關負責人及員工作出食物安全及衞生教育，並要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，包括妥善儲存原材料，以及進行徹底清潔和消毒等。

食安中心續指，從2021年至今年7月中，透過恒常食物監測計劃，共檢測超過140個腐乳樣本，涵蓋26個品牌，包括23個由涉事生產商製造的腐乳樣本，除今次涉事的2個樣本外，另有1個其他品牌的樣本屬不滿意，均被檢出過量蠟樣芽孢桿菌。食安中心已按既定程序跟進上述不合格樣本，包括通知涉事商戶有關檢測結果、指令有關商戶停售相關受影響產品，以及追查問題食物來源等。食安中心亦已公布有關不合格樣本的檢測結果及解釋有關食物安全風險。