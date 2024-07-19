暑假黃金檔期　啟德郵輪碼頭冷清

暑期本是旅遊旺季，但本港郵輪碼頭今夏卻只有零星船隻停泊，勢大拍烏蠅！香港郵輪及遊艇業協會義務幹事楊梓呈接獲多間郵輪公司對香港設施的批評，大呻啟德郵輪碼頭配套差、政府欠支援。今年6至8月是暑假「黃金檔期」，啟德郵輪碼頭卻只有4艘郵輪訪港，且沒有郵輪以香港為母港，楊以「前所未見」形容慘況。引述郵輪業批評，其他國家及地區對郵輪業十分友好，推出政策吸客，香港卻對郵輪業諸多掣肘，有郵輪公司直斥港府根本無意做「郵輪城市」，業者已經做到「乏力」，未來協會將撤出香港，改到新加坡做中心。

楊梓呈接受訪問時指出，本地漠視郵輪業之際，其他地區如深圳、新加坡等均會向停靠的郵輪提出優惠政策，她相信未來香港只會愈來愈少船願意到來停泊，或以本港做母港。而且，在愈來愈多外國碼頭加入與香港類似的文化元素後，例如風景畫、書籍、香港造型的模型等，恐更沒有郵輪來港。

她又反映郵輪業的批評，指本港郵輪碼頭職員的英語及德語接待能力不足，相關公司也沒有安排專人接待不同語言的客人，較新加坡遜色。加上碼頭巴士班次甚少，遊客只能依賴的士出入；同時，外國旅客本想來港海島遊，但就算有船願意到碼頭載客，但碼頭附近欠缺相關設施，因而被阻止進入或停泊。一般郵輪旅客只有數小時留港，不可能要他們「坐的士到中環搭船」。

談到啟德郵輪碼頭的營商環境，她指去年在碼頭開紀念品店，因為當時社會仍有熱潮，不少人會關注碼頭營運，港府、碼頭公司均積極配合，惟其後便打回原形。隨着關注度下降，管理公司就收緊對業界規管，例如碼頭未設有紀念品店指示牌，卻又禁止店舖職員舉牌。她坦言早於今年第1季已經心灰意冷，店舖上周已經結業，目前她已收到不同外國碼頭查詢，未來或會將本地文化，如小食、藝術作品等，帶到外國。