投資推廣署引星洲Kiztopia來港　兩年迅速擴展　拓親子娛樂教育

新加坡最大的家庭親子娛樂品牌Kiztopia於2022年正式進軍香港，目前在沙田、啟德、將軍澳3個商場均設有分店，提供以8個原創角色為主題的區域，寓教育於遊樂，為小朋友設計特定的學習目標，以培養他們社交，情緒和運動的技能。

Kiztopia香港總監吳曉春認為，香港地理位置優越，對鄰近市場具有巨大影響力，冀在香港開展業務的成功經驗，將有助他們加速開拓鄰近市場。

他認為，香港具有強大的市場潛力來發展親子娛樂教育，加上香港的知識產權(IP)市場活躍且基礎深厚，配合完善的IP保護制度，企業可以借助本地針對小朋友及家庭的IP業務，提升其品牌知名度。

香港作為一個國際化的大都市，擁有完善的基礎設施、多元化的消費群體以及旅遊市場，為親子娛樂教育的發展提供良好的條件；同時香港擁有高消費家庭客群，是理想的目標市場。香港的低稅率及簡單稅務制度，增加企業在本地開展業務的吸引力，有助降低企業的營運成本，提高利潤空間。

Kiztopia為香港投資推廣署引入的海外企業之一，該署協助有意來港經商的海外及內地公司申請相關的許可證，以及為企業連繫相關服務供應商，例如地產商或持牌顧問。另外，該署亦會邀請企業參與海外及本地商業網絡活動，以增加品牌的曝光度。

該新加坡品牌於當地擁有8間分店，於泰國擁有2間分店，年內會分別於印度尼西亞和馬來西亞開出第一間店，集「玩樂、學習、飲食和聯繫」的獨特體驗，為家庭客戶提供無限樂趣。Kiztopia於星洲、泰國、馬來西亞等地以Jumptopia品牌成功舉辦了多場室外活動；並拓展業務至酒店staycation、兒童跑步活動、兒童節等多個領域，為小朋友提供全方位寓教於樂體驗。

香港市場方面，Kiztopia於2022年9月進駐香港新城市廣場開設海外首間大型室內親子遊樂中心，其後於去年12月在啟德AIRSIDE，開設Bouncetopia室內彈跳樂園，今年5月則在將軍澳中心開設第3間亦系全港最大分店。

此外，Kiztopia引入Jumptopia品牌，於2022年12月起在香港、澳門舉辦了8場大型的充氣城堡嘉年華，大受香港、澳門的小朋友同家長的歡迎。

另外，其全新品牌Splashtopia將於今年暑假進軍愉景灣大白灣沙灘，由即日起至9月1日，將超過4.8萬呎的沙灘打造成全港最大型沙灘水上樂園，一家大小在炎熱的盛夏盡情激起浪花，「彈游放電」。遊樂區以9個使用Under Water為主題的巨型充氣彈床組成，其中最為吸引是高達10米的「Bell’s Dolphin Dive 海豚飛躍」超巨型充氣滑梯，小朋友可在滑梯翱翔而下，以高速滑進水池遊樂。

得益於香港良好的營商環境，以及投資推廣署的大力協助，Kiztopia已經在香港紮根，並成功建立起品牌知名度。Kiztopia正籌劃新的店鋪，期望將更多更新穎的兒童娛樂教育概念引入香港。