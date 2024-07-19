舊樓強拍門檻下降　議員稱加速重建需借助私人市場

《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》三讀通過。法案主要針對樓齡達50年或以上的私人樓宇，不管物業是位於指定或非指定地區，只要樓齡愈高，門檻就愈低；同時又引入毗鄰地段的強拍申請、精簡強拍制度法律程序。若私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。非指定地區60至69年樓齡的私人樓宇強拍門檻則是70%。若私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。

議員林筱魯今早(19日)在電台節目表示，分為指定與非指定區，主要因為現時70年以上的樓宇較為集中，期望劃分為指定區域後，可以集中資源處理。部分處於非指定區的舊樓，由小業主推動聯售及自行組織重建，較指定區的申請比例多，未必需要將門檻降得太低。林筱魯又指，現時全港達50年樓齡以上的樓宇不足1萬，預計2042年數目會增至近3萬，要花超過120年才可全部拆卸。若要加速重建需借助私人市場力量。

同場的九龍城區議員關浩洋則指通過修例，對區內重建有正面作用，區內居民關心政府提供的支援，由收購開始，小業主已面對不少問題，希望當局成立專責辦事處和支援中心，例如估價參考及其他法律支援等。小業主亦關注修例便利相連地段的強拍申請，會否影響小業主的議價能力。