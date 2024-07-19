房委會通過公屋10月起加租一成　首3個月寬免加幅

房委會資助房屋小組委員會一致同意並通過公屋租金檢討結果，公屋10月起加租10%，首3個月寬免加幅，新租金明年1月起實施。小組委員會主席黃碧如表示，因經濟不太好，考慮到房委會自身財政狀況，加上有10年建屋計劃，需要審慎理財，今次有寬免，已盡最大努力，冀市民及租戶理解。

房屋局在本月8日向立會房屋事務委員會提交了2024年公屋租金檢討文件，指透過政府統計處的在2021年和2023年調查的入息數據來了解公屋住戶的收入變化，因此得出最新公屋租金加幅達到10.73%，觸及「封頂」10%。

房委會早前表示，上調租金將帶來每年約23億港元的額外收入，扣除其他公屋租戶在首3個月寬免租金加幅安排，涉及款項5.75億港元，預計2024/25年度將會由原來預計約11.67億港元赤字，收窄至5.91億港元赤字。文件提及，現時約80%公屋租戶繳交正常租金，13%租戶為綜援戶，租金由政府支付。另外4%為富戶，需繳額外租金，其餘3%租戶獲房委會租金援助。其中加租幅度為201港元至250港元的住戶最多，有156,600戶，佔22%；其次為加幅151港元至200港元的住戶，有148,600戶，佔21%。至於加幅最多的住戶有86,000戶，佔12%，加幅為351港元至572港元。