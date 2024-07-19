新公屋扣分制今年第四季實施 　餵飼野鴿或其他野生動物扣7分

香港房屋委員會（房委會）資助房屋小組委員會（小組委員會）今日（19日）通過實施「屋邨管理扣分制」（扣分制）的加強措施，增加3項新的不當行為，以及擴大兩項不當行為的適用範圍。包括「餵飼野鴿或其他野生動物」被扣7分； 「在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）」，被扣7分及警告機制適用。由於不當行為A2項「在窗或露台外掛放地拖」將納入此項新增的不當行為，故將被刪除；及 「抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務」被扣15分。

另外有兩項不當行為的適用範圍將會擴大，包括「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」；及 「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」。

新措施將於2024年第四季實施，房委會發言人表示，會加強宣傳經修訂的扣分制，並會在落實修訂措施前再次提示公屋租戶。這些改善措施旨在為公共租住屋邨（公屋）住戶提供清潔、衞生和安全的居住環境，同時加強執行效能。