搗元朗可卡因倉檢逾3億元貨　男子涉販毒被捕

據聯合國有關毒品犯罪報告指出，近年南美國家出產毒品原料「古柯葉」供應持續上升，使製造可卡因成本大大下降，近10年全球檢獲可卡因的數量屢創新高，不排除因可卡因價格有下降趨勢，會有毒販趁低吸納囤貨及將毒品流入本港，本港執法部門密切監察相關的形勢。

執法部門為針對跨境的犯毒集團罪案，於昨日(18日)在元朗展開反毒品行動，搗破毒品儲存倉庫，檢獲約386公斤的懷疑可卡因及411克的懷疑氯胺酮，市值超過3億港元，為本年本港最大宗可卡因案件。

人員於元朗青山公路攸美段一私人屋苑埋伏，於昨午截停一名剛離開大廈的男子，在他手持的膠袋內檢獲約411克、俗稱「K仔」的氯胺酮。人員帶同男子返回租住的單位搜查，並檢獲386磚、每磚重約1公斤的可卡因，並以「販運危險藥物」罪拘捕該名姓李(20歲)男子，現正被扣留調查，將於明日(20日)在沙田裁判法院提堂。

據悉，被捕男子報稱無業，有黑幫背景，他在案件中擔當「管倉」的角色，只收取1.5萬港元作報酬，協助犯罪集團租用涉案單位用作儲存毒品，及負責運送毒品的工作。

毒品倉營運約1個月，毒品有5種不同標籤，相信毒販以不同牌子以識別不同質素的可卡因，方便分銷給不同的毒販。而行動已成功堵截大批毒品流入市面。

販毒集團要求涉案男子在毒品儲存倉庫留宿，並在約面積400呎單位內安裝多部「天眼」全天候監察單位。執法部門指出，涉案男子鋌而走險犯案。收取月薪1.5萬港元來計，每月工作30天，每日24小時工作，即平均時薪只有21港元，比最低工資40港元水平更低。