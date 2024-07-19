5旬漢肝衰竭返港就醫　入屯院等到死　陪審團一致裁定死於自然

一名5旬中港司機於2021年7月在內地腹痛，並於一個月後返港求診，但在屯門醫院急症室等候6個多小時後死亡。死因庭早前就該名司機死亡一事展開死因研訊，經過多日研訊後，陪審團今（19日）在退庭商議後，一致裁定死者死於自然，陪審團就案件並沒有作出任何建議。死因裁判官林希維表示，明白家屬可能有不少看法，但相信死因研訊已「向真相行出一大步」。

男死者黃潤全，於2021年8月18日由內地轉往屯門醫院求醫後離世，終年55歲，經解剖後死因為急性腹膜炎。是次研訊設有3男2女陪審團，醫院管理局被列作利害關係一方，死者胞姊列席，未有律師代表。死者胞姐於庭外表明對裁決感到不滿意，又認為案件涉及人為疏忽。

裁判官林希維於早上引導陪審團時指，本案並不涉及自殺，是否有人涉及疏忽亦與裁決無關。林官指陪審團可以考慮事主「死於自然」；若無法肯定事主死於自然，才考慮作「存疑裁決」。林官表示陪審團決定是否就此案提出建議時，應考慮是否有助防止類似事件發生、證供中是否顯示有公眾認為不足的地方等，否則可不提供建議。陪審團於退庭商議後，一致裁定事主於2021年8月18日在屯門醫院去世，死因為腸部T細胞淋巴癌，導致小腸穿孔及急性腹膜炎。陪審團亦沒有作任何建議。

死者於事發當日上午10時由內地救護車送至深圳灣口岸，再由救護車於下午1時許送到屯門醫院。死者獲安排在急症室9A病房等候「上房」，其長姊在晚上約7時自行進入病房，發現死者身體冰冷，遂找護士協助，死者於晚上約8時18分證實死亡。

案件編號：CCDI 1035/2021