政黨調查指小學生壓力大　呼籲當局徹底檢討

小朋友一到入學年齡，就要承受沉重的家課壓力。有政黨早前進行一項意見調查，探討本地中小學生所面對的功課壓力和精神狀況，結果發現高小學生8成有功課壓力、4成半精神健康指數欠佳；4成學校沒有公開家課政策。呼籲教育局徹底檢討，以改善學生的家課壓力和精神健康狀態。

有關調查是於本年3月中旬，以電話隨機抽樣形式訪問1027名中小學生的家長，了解其子女的功課壓力及精神健康狀況。當中有748名訪者是小學生家長，297名是中學生家長。小學家長回應方面，23.5%受訪的初小家長認為其子女的功課偏多、另外受訪的高小學生家長中，33.2%認為其子女的功課偏多，14.9%認為過多。84.2%高小學生家長認為子女面對功課壓力，33.5%感到壓力大、15.8%感到壓力極大。18.8%初小以及45%高小學生的精神健康指數欠佳。

參與研究的實習生李昊楷表示，學童輕生和精神健康欠佳，往往因家課量而起。參閱《小學概覽2023》的515間小學及其學校網頁，發現近4成的小學沒有公開相關家課政策，直資和私立學校的比率更少。近8成有家課政策的學校，其家課政策內容缺乏清晰列明可量化的指標，如數量或時數等具體執行內容。各校家課政策時數差異大，有部分小學每天的家課時數最短為30分鐘，有些則高達135分鐘，相差接近五倍。他批評部分直資和私立學校需要權限才能參閱其家課政策，措施缺乏透明度。

另一實習生冼俊泓指出，教育局提供的指引含糊。以家課量為例 ,指引中沒有提及學生每天具體的家課時數和數量範圍，令香港各間學校的家課政策參差不齊。此外，學校的家課政策混亂，有些學校直接將教育局指引「搬字過紙」到學校網站，有些則藉詞「功課調適」但政策卻非常空洞。儘管學生功課量惹來各界關注，唯情況多年來沒有改善。

就學校的家課政策參差不齊和內容籠統，他們主張須訂立具體的家課時數及著重家課質量。因應學童日花兩、三小時做家課，而本港小學生一般睡眠只有7小時，較小學生需睡9至10小時為少，建議家課時數，是小一及小二學生在10至分鐘內，隨住年級的遞升，時間逐漸延長，小三到小六學生的家課時間在30至60分鐘內；家長亦要了解功課的本質，破除家課越多越好的迷思。另一方面，學校該回歸全日制的初衷，紓緩緊迫的上課時間之餘，亦應利用課程彈性，讓學生在校內完成家課；教育局要派遣督導人員定期到各小學實地了解家課政策的執行情況。

議員狄志遠指家課政策是教育其中一個「靈魂位」，學童在下課之後做一些溫習，質和量配合得宜，對其成長十分重要。然而許多校都不重視家課政策，家長亦以為越多家課就越多越好，並不斷提供作業和補習。立法會曾透過議員議案，委員會討論都有強烈要求改善家課政策，然而當局的指引流於空洞，沒有訂明家課的質和量。冀政府修訂指引，提供專業指引供學校參照，學校亦須透過概覽和網頁公開其家課政策。