施政報告10月出爐　政黨倡向青年預售新發展區居屋樓花

政黨建議在新發展區向年青人預售居屋樓花，協助青年上樓。

政府新一份施政報告將於10月公布，有政黨於今日(19日)就報告提交意見書，內容涵蓋勞工、經濟、民生、大灣區城市互聯互通、青年等六大範疇。為協助年輕人置業，他們建議在未來新發展區，如北都、交椅洲人工島等，推出「青年未來居屋計劃」，向18至35歲人士預售居屋樓花。政黨又建議政府待明年積金易平台推出後，為月入1萬港元或以下低薪僱員代供強積金供款，每年開支約14億港元，預計有30萬人可以受惠。

啟德體育園將於2025年啟用，政黨擔心屆時或會出現交通問題，建議政府參考內地經驗，在CBD2發展低空經濟，例如利用無人機送外賣、開辦「空中的士」來往啟德一帶及維港兩岸，提高該區活動對市民及旅客的吸引力，並藉以逐步發展低空經濟。

的士業界與網約車司機爭議不斷，他們建議政府全面監管網約車平台公司、車輛及司機，制定門檻及發牌標準、強制有關車安裝車廂攝錄系統等，保障其服務質素、司機權益及乘客安全，亦建議政府對網約車徵費，並設立行業發展基金，支援的士業界轉型。