調查指可持續發展市場定價高選擇少　70%受訪者稱予人昂貴印象

調查發現，有近7成消費者會優先選擇具可持續發展元素的產品。ECHO ASIA今日（19日）發布了《香港可持續消費調查2024》報告。調查顯示，不少消費者都會比較看重有可持續發展元素的產品或服務，甚至會因此付出更多費用。不過，仍有過半消費者認為自己當前喜愛的品牌在可持續發展方面做的工作不足。ECHO ASIA表示，調查發現，當前香港可持續市場的定價過高，選擇過少。

ECHO ASIA表示，是次調查透過問卷形式訪問了1199名香港消費者，受訪者中超過8成年齡段是在18至49嵗。調查發現，49%受訪者曾因為品牌不重視可持續發展而停止或減少購買。僅3%受訪者認為，品牌的可持續發展資訊與消費者完全無關。受訪者中，有33%的人表示對支持可持續發展的品牌有信心。此外，還有78%的受訪者表示，曾為選擇更可持續發展的產品或服務付出過更多費用，當中有65%受訪者曾付出過少於額外10%的費用。數據還反映出，70%的受訪者認為可持續發展給予消費者較昂貴的印象，是減少消費意欲的主因，其次是選擇較少以及誇大宣傳可持續發展表現。

在關於受訪者自己所喜愛的品牌，57%的受訪者認為自己喜愛的品牌在可持續發展方面做的不足，85%的受訪者表示有興趣了解關於自己喜愛品牌的在可持續發展上的計劃或承諾。還有49%的受訪者會曾因品牌不重視可持續發展而停止或減少購買。而對於可持續發展的定義，節能減碳被認為是最重要的因素之一，約4成受訪者在選擇可持續發展產品或服務時會注重產品是否減碳、使用環保物料及可持續包裝。

ECHO ASIA表示，除了可持續市場的價格高、選擇少的原因外，缺乏接收企業的可持續資訊渠道亦是阻礙消費者進行可持續消費的外在因素。調查發現消費者認同可持續消費，但缺乏相應行動，所以品牌及企業應把握自身角色，發揮正面影響。