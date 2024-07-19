安排內地同鄉管理7釣魚機賭檔　犯罪集團主腦夫婦等46人被捕

旺角執法人員經情報分析及深入調查後，發現一個犯罪集團安排內地同鄉來港管理賭場，並安排宿舍給他們居住，又租用工廈單位存放釣魚機，以便在人員執法後盡快恢復營運有關非法賭場。

昨日(18日)清晨時分，人員在旺角、九龍城及北角區搗破7個非法賭檔，並搜查犯罪集團位於九龍城的同鄉宿舍和工廈單位，以涉嫌「洗黑錢」、「經營或管理非法賭場」及「在賭博場所內賭博」罪，拘捕31男15女共46人(23至60歲)，包括犯罪集團主腦及傀儡戶口持有人，檢獲49部釣魚機、超過2.2萬港元現金和一批包括租單等文件。

其中13人涉嫌「經營或管理非法賭場」被捕，31名賭客涉嫌「在賭博場所內賭博」惹官非，而集團46歲男主腦和其妻子、以及2名傀儡戶口持有人，亦涉嫌「洗黑錢」被捕。人員也凍結報稱無業的集團主腦約670萬港元資產、及扣留一輛價值約41萬港元的汽車，相信他於過去一年清洗約1,000萬港元黑錢。

據悉，7名疑犯持雙程證，為集團主腦的同鄉，收取1,000港元日薪管理賭場，人員於旺角區拘捕集團主腦。