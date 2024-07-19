網絡安全公司更新出錯　致全球死機　專家籲「救機」後勿上網

全球微軟作業系統出現技術故障，多地用戶電腦出現死機、藍屏等問題。網絡安全公司CrowdStrike承認今次事故是由他們更新出錯造成。Microsoft發言人表示，發現因第三方軟件平台的更新而導致影響Windows設備的問題，預計解決方案即將發布。

本港資訊科技商會榮譽會長方保僑就指，涉事CrowdStrike為防毒軟件，懷疑是由於更新時除錯（Debug）工作出現問題，導致今次事件。他引述外媒報道，指受影響機構已高達幾萬間，惟香港受影響情況需待有關公司公布。

他續指，由於防毒軟件本身需要使用較多電腦權限，導致其出錯時會引起藍屏、死機等問題。目前本地已有多間航空公司受事故影響，需改用人手登記服務，他就擔心事件會令不同公司、機構對公眾的服務受影響。

方又表示，坊間已有不少人提出「救機」方法，惟即使電腦能重啟，亦有機會因該防毒軟件無法運作或存在漏洞。若用戶「救機」後上網，有機會造成黑客入侵。他建議用戶最好聯絡相關專業人士協助，又提醒重啟後最好先斷網。