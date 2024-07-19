布氏鯨死因調查有結果　被船隻撞傷背部及脊椎致死

一條長約8米的未成年布氏鯨去年7月中闖進西貢水域，連日吸引大批市民出海觀賞，約兩周後在西貢牛尾洲發現鯨魚屍體，其背部被發現有兩道由螺旋槳造成的傷痕。保育海洋哺乳動物專家小組今日(19日)舉行會議。漁護署向專家小組匯報有關去年7月在本港水域出現的布氏鯨的死因調查結果，以及政府在加強保育海洋哺乳動物工作的進展。

綜合獲漁護署去年委託調查有關布氏鯨死因的香港海洋公園保育基金的報告，以及兩位來自澳洲及西班牙專家的意見，專家小組察悉有關布氏鯨是於去年7月30日早上至31日早上期間，被一艘快速行駛的船隻撞擊，傷及其背部和脊椎導致其即時死亡。分析資料無法確定有關船隻的種類，但在發現布氏鯨死亡前4天已沒有發現任何觀鯨活動，而漁船一般不會如此高速行駛，加上配備舷外發動機的釣魚舢舨及快艇不會造成如此大的傷口，故此有關傷口較大可能是由其他類型的船隻造成。

就是次事件，政府已檢視保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議應賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括以簡化的程序在有必要時更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。政府亦建議禁止出海觀鯨活動，以免對鯨魚造成壓力，危及牠們的健康和安全。政府期望今年內就相關法例修訂的具體建議諮詢專家小組。