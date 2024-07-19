微軟死機影響大量航班　旅客苦等行程延誤

微軟作業系統故障影響本港多間航空公司，需要改用人手辦理登記手續，地勤職員「做唔停手」，仍然難以處理大批旅客，不少人的旅遊計劃因而受到延誤。今日(19日)晚上近7時，在機場已苦候約一小時的黃小姐表示，原本乘搭在今日下午6時50分前往台灣高雄的航班。她坦言只一如既往般，會「預早少少」在航班起飛前約一個半小時抵達機場。黃小姐指出，今日機場大混亂，她只是靠上網始得悉微軟(Microsoft)系統出現故障，全球多地航空公司等受到影響，而航空公司、機管局完全沒有透過諸如短訊、電郵等渠道通知她需要提早抵達機場，以便預留足夠時間辦理登機手續。儘管航班受到延誤，但黃小姐表示最多只是要接機的友人苦候，當她抵達機場時，放眼一望已知機場運作受阻，幸好航空公司、機場等方面的指示尚算清晰，她只能做的是等候又等候。

此外，同樣乘搭同一班機前往台灣高雄的蔣氏三姊妹，俱表示一直未有收到航空公司及機管局發出的短訊或電郵，通知機場當前的狀況。由於未能在網上辦理登機手續，因此提前抵達機場辦理有關手續，豈料職員未有指示她們前往何處排隊，形容「都幾混亂，完全無指示，淨係叫我哋兜下再返嚟！」不過航班雖然延誤，但她們相信可在今日出發，行程不會有太大影響，「都係返去探親，而家淨係想快啲入閘入去chill吓坐吓」。

另外，陳小姐一家三口原定今日前往泰國清邁旅行，她們已於下午約2時抵達機場準備辦理登機手續，但抵達櫃位時已見「打晒蛇餅」，「本身搭4點45分飛機，但到5點仲未check in，航空公司又無通知，我都係睇新聞先知全球死機咋」。她又指，「我哋reserve咗啲位，但職員話有機會唔可以一齊坐，我哋又有小朋友，所以有啲擔心。」最後希望如願獲安排坐在一起。