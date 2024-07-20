城規會通過新田科技城法定圖則　委員同意「合理」填塘創造用地

城市規劃委員會昨日(19日)通過新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，並同意將圖則呈交行政長官會同行政會議核准。這三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。

規劃署在昨晚深夜11時45分表示，城規會分別在6月底和7月初召開了4天的聆聽會議，聽取了約160名申述人或其代表的意見，以及政府團隊的回應，並在昨日下午進行了數小時的內部討論。委員會最終通過3張分區計劃大綱圖，並同意採納多項申述意見，以及將這些建議納入日後由城規會審批的「規劃及設計大綱」，要求創科用地的項目倡議人進行發展時須符合相關要求，以完善科技城的規劃和設計。

城規會備悉大部分申述人均支持在新田科技城發展創科產業，但不少人士對要填塘以開發部分創科用地有不同意見。大部分委員同意，從北部都會區發展角度，新田科技城位處策略性位置，鄰近河套區和深圳科創園區，能產生協同效應。由於地理限制（多邊被山包圍），以及科技城須具相當規模以帶來群聚效應，因此須合理填塘以提供創科用地。

該會指，政府承諾會以收地推行濕地保育公園，以及只會在三寶樹濕地保育公園2026/2027年工程開展之後才會開始填塘，又會草擬「規劃及設計大綱」，並提交城規會審批，詳列個別創科用地的規劃、工程和城市設計等規定外，亦會涵蓋10大要求，其中包括完善濕地生境連貫性；制定野生動物走廊和鳥類友善建築物的設計要求；保留歷史古迹；在非建築用地、三寶樹濕地保育公園及「鄉村式發展」地帶毗鄰用地降低建築物高度及提供樓宇後移；加入自然為本和海綿城市設計以提升防洪能力；鼓勵都市農業和多元景觀。

發展局今日(20日)凌晨在社交專頁回應指，歡迎城規會作有關決定，形容「是新田科技城發展的重要里程碑」。局方提到，新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，策略定位為創新及科技發展集群樞紐，連同河套區可提供約300公頃的創科土地，共約700萬平方米的樓面面積，相等於17個科學園，可以突破現時創科發展土地不足的局限，為創科產業上、中、下游全面發展提供所需空間。

政府計劃在今年稍後為新田科技城首階段土地平整及基建工程，向立法會財務委員會申請撥款，爭取工程在年底展開，並在2026年平整好首批土地。局方又說會按要求擬備「規劃及設計大綱」，為未來發展提供指引。土木工程拓展署亦會成立一個包括政府部門、學者、環保團體等的環境監察小組，以監察各項環境補償和緩解措施的實施情況。

城規會文件顯示，有關新田科技城的大綱草圖均收到逾2,000份有效申述，當中反對意見佔約90%。10個粵港澳環保團體聯合早前表示科技城涉違至少5項國家和大灣區生態保育方針，威脅大灣區內僅餘完整及相連的濕地。