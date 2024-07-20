東方日報A1：微軟全球大冧機　航班遲飛排餐死

大規模電腦死機故障昨日橫掃全球多地，禍源是防毒軟件公司Crowdstrike一款更新微軟系統防毒程式存在漏洞，致全球大量機構電腦被「藍屏」，香港最少有5間航空公司系統無法正常運作，昨需以人手辦理登機手續，效率大減下，機場一度擠塞數千名準備登機人士，機管局表示，10多班航班須延遲出發。綜合航班系統及乘客投訴，有多班航班被改期至今日才出發，大批趁暑假外遊的市民及旅客大失預算，鼓譟及不滿，混亂延至晚上7時後才有改善。政府高度關注事件，政府資訊科技總監辦公室已聯繫微軟公司，敦促其盡快向公眾發布解決方案，並為受影響用戶提供支援。

本港航空公司昨午開始發現故障，受影響航空公司如香港快運，及國泰航空櫃台擠滿乘客，相關公司改以人手辦理登機手續，但每名旅客的處理時間較平時延長一倍有多，有旅客在昨午2時許已到機場，但6點鐘仍在排隊輪候辦理登機手續。航空公司職員則不斷以手寫指示牌，通知乘客哪批登機旅客可往哪一櫃台辦理登機手續。

有旅客本要乘坐下午6時許起飛的航班到台中，但遲遲不獲通知辦理登機手續，至6時半後，才獲通知航班已被改為今日中午出發，大感無奈，既擔心晚上沒有居住的地方，又不忿已預訂的台中酒店套票等損失不菲。一度與航空公司職員理論、鼓譟。

受「壞腦」影響的還有機場5、6間找換店，其電腦屏幕均為藍屏，電腦無法使用下，職員連外幣兌換價也要靠手抄紙，然後貼在電腦邊繼續工作。接近傍晚6時，機場內的自助辦理登機手續設施已恢復運作，惟容貌辨識、自主行李託運、航班預訂及兌換機票仍受影響。香港快運就表示，受事故影響，香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序的部分功能亦受影響，公司會適時更新最新情況。

除了機場運作受影響外，日式超市DON DON DONKI亦受波及，該公司於昨日下午約4時在社交平台上發文指，由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤，部分店舖只接受現金及八達通付款。有店員舉起告示，提醒顧客需花更多時間排隊等候。收銀櫃台顯示「黑屏」，未能如常運作，但付款方法未受影響。店內大排長龍，需最少20分鐘方能付款。也有商界公司職員表示，需暫緩使用電腦工作。港交所、港鐵、醫管局等關鍵機構則運作不受影響。

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