南海中部熱帶低氣壓偏西移動　今日黃昏至晚上考慮掛1號波

天文台今早(20日)發出特別天氣提示，過去數小時，南海中部的熱帶低氣壓採取較為偏西的方向移動，組織仍然較為鬆散。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，在今日(7月20日)日間與香港保持超過600公里距離。天文台會在今日黃昏至晚上才考慮發出一號戒備信號。海面可能有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台今早9時錄得氣溫攝氏30度，相對濕度87%。京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是2，代表強度屬於低。

天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約攝氏32度，新界再高一兩度，吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁，海有湧浪。展望未來一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪，下周中期仍有幾陣驟雨。

今早8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。