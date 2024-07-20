土瓜灣牧愛幼稚園結校　教育局：本學年累計18間停辦

位於土瓜灣、創校近70年的聖公會牧愛幼稚園宣布結業。聖公會牧愛幼稚園在本周二(16日)於官方網頁中公告，將在下月停辦。園方表示，停辦原因不涉及收生難。教育局表示，3年前已有收到聖公會牧愛幼稚園的計劃停辦通知，至今未有任何投訴或求助。此外，在本學年有18間幼稚園宣布停辦，新註冊數量則為7間。

聖公會牧愛幼稚園表示，幼稚園將在2024年8月結校，幼稚園停辦原因主要是因為設施用途調整，早在2021年時就已計劃停辦，且有將停辦計劃通知教育局。聖公會牧愛幼稚園屬於非牟利幼稚園。根據2023/24學年《幼稚園概覽》，聖公會牧愛幼稚園有參加幼稚園教育計劃，獲政府資助。

教育局表示，2021年時已收到聖公會牧愛幼稚園的通知，計劃在2022/23學年開始停止招收幼兒班(K1)學生，並會在最後一届(K3)學生畢業後於2024/25學年起停辦。局方還表示，一直有與聖公會牧愛幼稚園保持聯絡並提供有關協助。另外，教育稱，去年9月至今年6月，全港共有18所幼稚園在2023/24學年停辦，新註冊幼稚園則為7間。