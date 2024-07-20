新田科技城收逾千反對意見仍通過　環團批城規會「鬆章」漠視民意

新田科技城因部分範圍涵蓋濕地惹來極大爭議，昨日（19日）晚上宣布通過3張相關修訂的分區計劃大綱草圖。多個環保團體今日（20日）發表聲明指感到極度遺憾和失望，批評城規會把關不力，認為就科技城發展城規會收逾千份申述，且逾90%為反對意見，但仍通過修訂草圖，是漠視保育規劃原則、科學和民意，並直斥城規會有「鬆章」之嫌。

長春社、綠色和平和香港觀鳥會表示，新田科技城是30年來最大規模的濕地發展項目，但其建議草圖和技術文件均存在極大爭議和環境隱憂，對濕地造成不可逆轉的生態破壞，憂會釀成無法挽回的跨境生態災難。

此外，環團又提出惟城規會在通過是次草圖後，除了政府挑選的相關持分者外，公眾再無任何機會就創科用地內的發展項目提交意見，且他日進駐公司所擬備的總綱圖亦無須再次經過審批。此新的規劃程序變相同意政府繞過公眾諮詢及架空城規會，由政府自行規劃濕地保育區內的創科用地申請，實在有欠透明，令人質疑設法逃避城規程序、公眾參與和監察。

環團認為，城規會作為獨立法定機構，理應遵守濕地保育原則，客觀審視新田科技城的規劃草圖和技術文件質量，但城規會是次決定，顯示委員未有貫徹過往審批私人濕地發展項目的標準，破例接納嚴重缺乏科學基礎，連基本規劃資料也欠奉的新田科技城草圖，有為發展「鬆章」之嫌。加上今次城規會會議共收到逾1,600份申述，當中超過90%反對填塘方案，惟城規會竟對如此明確的民意置若妄聞，堅持將市民普遍反對的填塘方案原封不動通過。環團擔心是次極壞先例一開，將現「破窗效應」，令30多年來一直遵循的濕地保育規劃原則形同虛設。