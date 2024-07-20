過去3年抽23樣本僅兩個不合格　食安中心：不存在針對「廖孖記」

腐乳老店「廖孖記」，早前有產品被驗出含過量蠟樣芽孢桿菌，跟進檢測下更超標12倍引起食安風波，該店前日(18日)被發現門外張貼結業告示。食物安全中心今日(20日)在記者會上回應「廖孖記」風波。中心在過去3年抽取140個個腐乳樣本，當中有23個是廖孖記的腐乳，只有兩個不合格。中心強調不存在針對「廖孖記」的做法，恒常監測樣本是以顧客身份購買，購買時商品為店舖零售商品，

中心人員上月底從西營盤一個零售點，抽驗一個「廖孖記衛生腐乳王」樣本，顯示每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，屬「不滿意」程度。本月初再從佐敦的門市，購買另一批次的腐乳產品檢測，樣本屬「尚可」需再跟進。人員之後巡查相關食物製造廠，發現廠內並沒有生產腐乳，而是進行白腐乳的重新裝瓶、添加調味料及包裝。中心又發現，包裝區有灰塵及生鏽，已稀釋的玫瑰露酒在室溫保存達3日，增加食物污染風險，要求「廖孖記」妥善保存材料，並盡快使用已開封材料。到本月9日，中心再次從「廖孖記」佐敦門市購入另一批次的瓶裝腐乳產品，檢出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，屬「不滿意」，通知負責人停售及回收產品，繼續改善衛生情況。

食安中心稱「無教百年老店做腐乳」，檢測樣本並非「廖孖記」按人員要求製作的唯一商品。當樣本不合格的時候下，中心會通知負責人並做跟進。跟進樣本時，會向店員透露公職人員身份，並在見證下將產品放入證物袋，檢察和取樣程序都是依照規定進行。中心補充，在過去10年，接獲約100宗由蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒個案，涉及炒飯、咖喱雞飯、黑糯米等食物。