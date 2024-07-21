活力環島長廊三分二處南區　港府目標2027年駁通9成

港府曾於《施政報告2022》提出在香港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑。近日有區議會文件披露最新進展，當局指長廊走線約有3分之2位處南區，而南區沿海有多段綿延的海岸保護區，故在保護現有天然地貌及景觀和不影響上述具價值地點的前提下，將開闢新路段和改善現有行人路或行山徑，以駁通一條連貫的長廊。當局目標在2027年底前駁通9成長廊，並於2031年底前大致完成餘下較大型工程。

文件指出，土木工程拓展署已於2023年5月展開可行性研究，就長廊的整體規劃、走線、不同路段的駁通及改善方案、推展策略和時間表等提出建議，並進行土地勘測、相關技術評估及工程造價估算。而長廊走線大部分位處南區，民政事務總署建設的「南區海濱長廊」和正在南區推展的一些地區小型工程，包括沙灣其中一段步行徑和連接瀑布灣公園及數碼港道的行人橋等，將成為長廊的組成部分。

為了盡快駁通長廊所缺路段和改善部分現有路段的步行環境，當局已於去年12月起分階段展開部分工程，包括興建大潭篤水壩至港島徑第7段的新行山徑，以及在域多利道近摩星嶺一段行人路進行樹木美化工程，以展現沿途的優美海景。