東方日報A1：北都賣地花搞片區　謀拖財團落水

攸關北部都會區發展大計的核心項目、新田科技城3張分區計劃大綱草圖前日（19日）獲城市規劃委員會通過，規劃署延至前晚深夜才公布該消息。而在港府「缺水」下，發展局局長甯漢豪昨日拋出發展新概念，計劃以片區及「地花」模式發展。雖然此舉會讓參與的財團付較少地價，但能令庫房提早獲得土地收入，政府前期不必「自掏腰包」進行工程。有議員認為，現時市道「麻麻」，政府若要賣「地花」，或需做更多前期工程。至於片區發展，議員批評現時政府許多規劃程序僵化無彈性，也缺乏前瞻性，以片區發展可將項目交回發展商作規劃，由市場作主導。

規劃署在前晚11時45分表示，城規會分別在6月底和7月初召開了4天的聆聽會議，聽取了約160名申述人或其代表的意見，在前日下午進行了數小時的內部討論。委員會最終通過3張分區計劃大綱圖，即新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，這3張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。

政府計劃在今年稍後為新田科技城首階段土地平整及基建工程，向立法會財務委員會申請撥款，爭取工程在年底展開，並在2026年平整好首批土地。

發展需要資金，甯漢豪表示，政府會在北部都會區引入「地花」和片區開發概念。她解釋，「地花」是指政府在土地尚未完成平整時便推售，土地平整時若已有人投地，買家便可隨即開始規劃如何建造樓宇，與政府同步工作，節省時間。至於片區開發概念，則是用地可由入場的財團進行土地平整和發展，若由一個財團開發一個大區域，區域內不同工程的協調或可做得較好。

甯續稱，片區的概念在內地深圳或上海等也是常見的發展模式，雖然或會減低政府地價，但好處是能提早獲得土地收入；且片區開發規劃的主導權在於政府，現時已有不少本地、內地及海外發展商展示對片區的興趣。至於多少用地會以片區發展，她坦言暫時未有定案，但「唔好畀啲數字綁住，揀合適地區再睇市場嘅反應，我覺得仲實際啲。」

議員謝偉銓表示，本港以往亦曾有「地花」預售，例如黃金海岸及沙田第一城便是類似這種模式，他認為在市場前景「麻麻」的時間，賣出「地花」可增加市場日後的發展信心，但要吸引發展商落水，政府就要多做前期工程，例如建道路、水電煤、渠道等應由政府負責，否則「政府以往要發展商做水電、土地平整，想利用私人市場效率」，就未必能再引來發展商投標。

不過，謝亦批評現時政府許多規劃程序僵化無彈性，也缺乏前瞻性，以片區發展可以交回發展商作規劃，由市場作主導。他建議，政府日後賣地時可以發展商的規劃發展作依據，而非「睇最高地價賣出」，因為發展商的規劃或對社會經濟有長遠收益，令香港產業更多元化。

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