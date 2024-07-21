長者自殺個案急增　社署考慮支援照顧者先導計劃擴至18區

早前藍田德田邨被揭發兩老燒炭死亡，有組織更指近期長者家中死亡個案急增。有議員更要求18區設支援照顧者中心。自今年3月推出、由地區服務及關愛隊伍下設的「支援長者及照顧者先導計劃」，社會福利署表示，會按實際運作情況檢討和改善先導計劃，考慮擴展計劃至全港18區。

社署指該先導計劃由關愛隊透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，為有需要人士提供跟進關愛和跟進支援服務。先導計劃為期12個月，以荃灣和南區作為試點，涵蓋36個小區，社署為兩區關愛隊提供培訓。

社署總社會工作主任曾秀芳表示，跟進關愛服務是包括探訪、電話慰問、會面或邀請參與活動等；跟進支援服務則會向有需要的長者或照顧者，介紹社區資源或轉介他們申請相關服務，例如申請如輪椅、拐杖等輔助器材。曾秀芳說，希望透過計劃接觸到不同類別有需要的人士。有年過七旬的雙老家庭夫婦表示，曾因患上急病而焦慮，後來透過地區服務及關愛隊伍街站登記「支援長者及照顧者先導計劃」，獲轉介參與平安鐘服務資助計劃，又替他們處理燈具及煤氣爐損壞等事宜，因此很感謝關愛隊幫助。

長者安居協會早前指出，根據協會數據，單是6月及7月至今，「一線通平安鐘」支援中心已錄得6宗家中屍體發現個案及2宗自殺死亡個案，是平日的4倍。8宗個案死者均為男性，絕大部分為獨居、患有長期病患、經濟相對困難的超高齡(80多歲至90多歲)長者。屍體發現個案死因待定，而自殺個案長者，則皆在遺書中透露受長期病痛困擾而不欲生，然而個案未曾向支援中心表達情緒問題。