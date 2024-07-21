機場連破行李箱及體內藏毒案　檢200萬元可卡因及搖頭丸拘3旅客

海關在近期偵破2宗涉及航空旅客的案件，當中涉及一宗體內藏毒及一宗行李箱藏毒案，截至目前為止，兩宗案件共檢獲約一公斤懷疑可卡因及約7公斤懷疑搖頭丸，市值約200萬港元。

第一宗案件在前日(19日)偵破，海關根據風險管理及情報分析，在香港國際機場揀選由幾內亞科納克里出發，經阿聯酋杜拜飛抵本港的一男一女旅客進行清關。當關員查問2人時，他們報稱是來港進行採購及貿易相關事務，卻無法提供行程的詳情，引起海關人員的懷疑，認為他們可能牽涉體內藏毒，遂將2人帶往醫院檢查。至昨日(20日)，醫生確認該2人體內均藏有異物，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他們。案件交由海關毒品調查科跟進。

被捕男女分別48歲和25歲，均報稱為商人。截至今日(21日)下午3時，他們已排出97粒、共重約一公斤的懷疑可卡因。調查顯示，2人會收取大約2萬至3萬港元報酬，作為將毒品偷運至本港的報酬。

第二宗案件發生於昨日，海關機場科人員在機場為一名由法國巴黎抵港的外籍男子清關，他當時攜帶1件寄艙行李及2件手提行李，經X光檢查後，發現他的寄艙行李影像有可疑，於是決定進行更深入的檢查，最終在行李內的被單及夾層，尋獲共重約7公斤的懷疑搖頭丸，當場以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。被捕男子57歲，報稱無業。根據初步調查，該名男子亦是為了報酬，協助他人將藏有懷疑毒品的行李箱送往香港。

上述3名被捕人士，今日已各被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(22日)在西九龍法院提堂。