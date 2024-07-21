假玫瑰真販毒　膠管偽裝花莖藏3300萬元可卡因　兩男被捕

執法部門經情報分析及深入調查，昨日(20日)下午針對葵涌葵秀路一工廈的毒品儲存倉展開埋伏行動，期間人員截查2名剛剛由上址一單位離開的男子，並在他們各自手持的紙皮箱內尋獲多支綠色膠管，相信是偽裝成玫瑰花的花莖，其中每條膠管均藏有懷疑可卡因，總重約30公斤。人員隨即押同該2名男子搜查該個面積約1,300呎的單位，揭發內有另一箱同樣載滿膠管的紙皮箱，內藏約12公斤懷疑可卡因。全案檢獲的毒品總市值約3,300萬港元。

除了上述毒品外，單位內的地板放有25箱真正的玫瑰花。案中2名男子(19及26歲)涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們分別報稱為侍應及無業，現正被扣留調查。他們稍後會被暫控上述罪名，案件將於明日(22日)早上於西九龍法院提堂。

根據初步調查，涉案毒品儲存倉只是運作數天，2名被捕人士均是為販毒集團擔當倉管角色，以及負責將匿藏於玫瑰花的毒品取出。毒販將毒品收藏在看似為植物花莖的膠管，再將之隱藏於真正的玫瑰花下，相信案中有人剛完成抽取毒品的工作，並準備進行分銷。