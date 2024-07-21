當局率團參觀內地組裝合成建築廠房　考察規模技術及品質管理

當局率領16名立法會議員，今明兩日（21及22日）到珠海及深圳考察，包括參觀供應本港簡約公屋項目的組裝合成建築廠房。有隨團議員表示，希望可藉此加深了解內地與房屋有關的項目及設計，以及組裝合成組件如何應用於本港公營房屋項目。

訪問團會到珠海的富山工業城、深圳市住房和建設局等，了解混凝土組裝合成建築組件、在內地的生產過程；以及粵港澳大灣區內地城市如何透過綠色科技和組裝式建築技術，建造公共住宅項目及社區設施。房屋局局長何永賢表示，今日參觀的珠海廠房會供應房屋署的組裝合成混凝土項目及簡約公屋項目，訪問團會考察廠房的規模技術及品質管理。

立法會房屋事務委員會主席吳秋北表示，議員一直關注本港建屋速度、質量及技術的提升，希望今次考察可加深了解內地與房屋有關的項目及設計，明白整個製作過程及品質管理，回港後可再討論和研究如何推進，相信對提升本港公營房屋建築有一定作用。

另一名隨團議員顏汶羽則表示，廠方的技術目前已應用於本港房委會的公營房屋發展項目上，包括觀塘安達臣道石礦場的地盤，其中一個地盤年底完工，將會成為本港首個以組裝合成法建成的居屋。他指，要提升建屋質量及加快建造流程，未來將持續應用組裝合成建築法及其他創新建築科技。