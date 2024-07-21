水管頻爆釀地陷　3大老區搶救刻不容緩

香港屢屢發生爆水管事件，弄得到處也是「城市瀑布」、「城市噴泉」奇觀，水務署推行水管更換工程十多年，情況卻似無改善，備受各界詬病。水務署近年推出「風險為本水管資產管理策略」評估個別水管風險，並持續更新及維修，《東呼即應》今期就探討為何仍然不斷出事，當局有何需要改善。有議員則建議政府，重點針對土瓜灣、荃灣等長者多的舊區規劃水管更換工程。

單在本月5日將軍澳唐俊街一間中學對開行人路，有地底水管突然爆裂，噴出約6米高水柱還射進校園範圍。之前黃大仙有地下水管爆裂，一輛駛經巴士輪胎被卡着，沒有人傷亡只能說是僥倖。根據政府今年年初統計，去年截至11月底全港累計有20宗食水管爆裂個案及10宗鹹水管爆裂，水務署最新回應則指出，單計今年上半年就出現12宗，看來情況好像沒有甚麼改善。水務署回覆指，在約2,400個「智管網」監測區域中，已完成建立約2,150個監測區域，餘下監測區域預計約於2025年首季完成，會否彈票只能拭目以待。

香港工程師學會前會長卜國明認為，政府、水務署早在20、30年前已經看到水管老化這個問題，因為早期很多水管，都使是用一些比較「脆」的物料。而香港地小人多，非常密集，可發展的土地面積只得四分一左右，其它都是山或者是一些集水區，不能建屋，而且香港除了地下水管之外，還有雨水渠、煤氣等其他管道，掘路時有機會影響到地下其他設施，遇到「爆喉」或然率高於其他城市。

卜國明指，水務署以數招來管理水管，減低爆喉風險，包括將全港喉管按風險評估評分，針對高風險位置換水喉，每年大約換約50公里，他認為可以再將這個數字提高；第二招則重點打擊爆喉熱點；第三招是將全港供水網絡分2,400多個區域來監察，將分配的區域進行滲漏監測，用大數據分析滲漏黑點，再安排維修。他續指，政府早在2000年時已意識到老化水管問題，所以實行了更換及修復水管計劃，在2015年完成，更換了約一半的老化水管，不過餘下的都有機會爆裂及滲漏。

議員林琳指出，香港的水管情況和地下管道老化有關係，當局應分析重點區域，譬如一些交通重要樞紐，萬一癱瘓很影響全區交通，如水管接近容易脆弱的年期，就應優先換掉。第二階段則是市中心的水管，市中心始終有時要修橋搭路，要去做這方面工程的情況，亦有一些交通改道需要做；第三階段就放在民生區域上，政府應要主動地整體監察水管年期，若有水管更換的整體策略，相信可減低突發爆水管危機。

林琳提及，香港有很多老舊區，例如土瓜灣、元朗市中心及荃灣市中心，舊樓中不少住戶是行動不便，如突然斷水情況，相信對長者來說非常吃力，所以政府應着力監察香港水管情況，規劃年期。

水務署回覆《東呼》指，正在全港的食水分配管網內建立約2,400個「智管網」監測區域，除了能監測管網滲漏，以適時為耗損水管進行維修工程外，亦可透過「智管網」中所裝設的水壓管理裝置，探測及調節水管內的水壓，以減少水管爆裂或滲漏的風險。截至2024年6月，已完成建立約2,150個監測區域，覆蓋全港各區，餘下監測區域預計約於2025年首季完成。